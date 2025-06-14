Gram Altın ve Çeyrek Altın İştah Kabarrtı! Rekor Seviyeler Bekleniyor: Alım-Satım Yapacaklar Dikkat

GÜVENLİ LİMANA İLGİ ARTIYOR

Altın, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen güvenli liman niteliğini sürdürüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, özellikle orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için altının hâlâ güçlü bir alternatif olduğunu belirtiyor. Ancak fiyatların gün içinde dalgalanabileceği uyarısını da ihmal etmiyorlar.