Gram Altın ve Çeyrek Altın İştah Kabarrtı! Rekor Seviyeler Bekleniyor: Alım-Satım Yapacaklar Dikkat
14 Haziran 2025 Cumartesi sabahında altın fiyatları, yatırımcıların yakın markajına girdi. Güne rekor seviyelere yakın başlayan altın, hem yurt içi hem de küresel gelişmelerin etkisiyle değer kazanmaya devam ediyor. Özellikle dolar kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalarda artan belirsizlikler, altının cazibesini bir kez daha ön plana çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları için rekor tahminler açıklanırken, uzmanlardan alım-satım yapacaklar için uyarı geldi. Hafta sonuna girerken birçok kişi “Bugün gram altın kaç TL oldu?”, “Çeyrek altın ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte günün ilk saatlerinde belirlenen fiyatlarla altın piyasasında son durum...
14 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın: 4.328,41 TL
Çeyrek altın: 7.223,00 TL
Yarım altın: 14.446,00 TL
Tam altın: 28.497,64 TL
Cumhuriyet altını: 28.762,00 TL
Gremse altın: 71.462,65 TL
Ons altın: 3.432,85 dolar
GÜVENLİ LİMANA İLGİ ARTIYOR
Altın, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen güvenli liman niteliğini sürdürüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Uzmanlar, özellikle orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için altının hâlâ güçlü bir alternatif olduğunu belirtiyor. Ancak fiyatların gün içinde dalgalanabileceği uyarısını da ihmal etmiyorlar.
ALIM-SATIM PLANI OLANLAR DİKKAT
Yatırım yapmayı düşünenler için fiyatlardaki anlık değişimler büyük önem taşıyor. Gün içinde oluşabilecek hareketliliğe karşı temkinli bir yaklaşım öneriliyor. Uzmanlar, yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip etmelerini, ani fiyat sıçramalarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.