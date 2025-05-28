Arabada Yakıt Tasarrufunu Artıran Klima Tüyosu: Bakın Bu Tuş Aslında Ne İşe Yarıyormuş

Kış aylarında ise iç sirkülasyon açık bırakıldığında camlarda donma ihtimali artabilir. Bu nedenle soğuk havalarda iç dolaşımı kapatmak daha mantıklı bir tercih olabilir. Ayrıca trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde, iç hava modunu açmak aracın dışarıdan egzoz gazı ve diğer kirleticileri çekmesini önleyerek yolcular için daha sağlıklı bir ortam sunar.