İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek
İnşaat faaliyetleri sırasında çevredeki yapılara verilen zararlar artık yapı denetim firmaları için ciddi yaptırımlar doğuracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktuğu yeni yönetmelik değişiklikleri, yapı denetim sürecinde radikal düzenlemeler getiriyor.
Kaynak: AA
Yeni düzenlemeye göre, inşaat aşamasında – özellikle kazı gibi çalışmalarda – çevredeki binalarda hasar oluşması halinde ilgili yapı denetim kuruluşunun faaliyet izni doğrudan iptal edilecek ve teminatına el konulacak. Düzenleme, yapı güvenliğini riske atan durumlara karşı denetim firmalarına yönelik sorumlulukları ağırlaştırıyor.
15 YILLIK SÜREYE DİKKAT: YIKIM SONRASI SORUMLULUK DEVAM EDECEK
Yapı kullanma izni alınmasından sonraki 15 yıl içinde binanın yıkılması veya yıkılmayı gerektiren bir hasarın tespit edilmesi halinde de yapı denetim firmaları sorumlu tutulacak. Bu durumda da kuruluşun teminatı irat kaydedilecek ve çalışma izni sona erdirilecek.
İNŞAATA 3 AYDA BAŞLANMAZSA SÖZLEŞME FESHEDİLEBİLECEK
Yeni düzenlemeyle sözleşme fesih süresi de değişti. Artık yapı denetim kuruluşları, inşaatın 3 ay içinde başlamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek. Bu süre önceden 6 aydı. Ayrıca, kalıp ve donatı imalatının teslim alınmaması ya da beton dökümüne nezaret edilmemesi gibi temel denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi de fesih gerekçesi sayılacak.
DENETİM FİRMASI SEÇİMİNDE YENİ MODEL
45 ve daha fazla yapı denetim firmasının faaliyet gösterdiği illerde, yapı sahibi elektronik sistem üzerinden iki aşamalı bir firma seçimi yapabilecek. İlk olarak bir firma önerilecek ve vatandaş 3 iş günü içinde sözleşme yaparsa süreç başlayacak. Eğer bu sürede anlaşma sağlanmazsa sistem otomatik olarak ikinci firmayı atayacak. Bu modelin, yapı denetim süreçlerinde şeffaflık ve dengeyi artırması hedefleniyor.
İLK UYGULAMA BÜYÜKŞEHİRLERDE BAŞLAYACAK
Yeni sistem, 1 Şubat 2026 tarihine kadar yalnızca belirli büyükşehirlerde uygulanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, Adana, Samsun ve Muğla bu kapsama dahil olacak. Bu illerdeki aktif yapı denetim firmalarının sayıları güncellenerek süreç yönetilecek.
TEMİNAT HESAPLAMASINDA YENİ ENDEKS DÜZENLEMESİ
Yapı denetim kuruluşlarından alınan teminat tutarlarında da değişiklik yapıldı. Daha önce yalnızca ÜFE’ye (Üretici Fiyat Endeksi) göre belirlenen tutarlar, 2026 itibarıyla TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ile ÜFE’nin ortalaması esas alınarak hesaplanacak. Bu değişiklikle, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dengeli bir teminat yapısı kurulması amaçlanıyor.