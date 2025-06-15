İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek

DENETİM FİRMASI SEÇİMİNDE YENİ MODEL

45 ve daha fazla yapı denetim firmasının faaliyet gösterdiği illerde, yapı sahibi elektronik sistem üzerinden iki aşamalı bir firma seçimi yapabilecek. İlk olarak bir firma önerilecek ve vatandaş 3 iş günü içinde sözleşme yaparsa süreç başlayacak. Eğer bu sürede anlaşma sağlanmazsa sistem otomatik olarak ikinci firmayı atayacak. Bu modelin, yapı denetim süreçlerinde şeffaflık ve dengeyi artırması hedefleniyor.