Özgür Özel, Ömer Osman Bozkurt'un Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet’in hayatını kaybeden babası Ömer Osman Bozkurt'un cenaze törenine katıldı.

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Özgür Özel, Ömer Osman Bozkurt'un Cenaze Törenine Katıldı

CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet'in vefat eden babası Ömer Osman Bozkurt için ikindi namazına müteakip Gelenbe Mahallesi'nden cenaze töreni düzenlendi.

Özgür Özel, Ömer Osman Bozkurt'un Cenaze Törenine Katıldı - Resim : 1Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt'un cenazesi Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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