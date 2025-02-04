Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kırıklarelispor'u Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Kırklarelispor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 üstünlük kurarak kazandı.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kırıklarelispor'u Mağlup Etti

Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşaması ikinci maçında konuk ettiği Kırklarerlispor'u 2-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Kırklarerlispor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30’da oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Beşiktaş 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario’nun attığı golle Kırklarerlispor’u 2-0 mağlup etti ve puanını 6’ya çıkarttı.

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Kaynak: ANKA

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