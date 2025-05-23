Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira

FİYAT DENGESİNE ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Tarlada 6 liradan çıkan limonun, markette 40 liraya kadar ulaşması hem üretici hem tüketici tarafında tepkiyle karşılanıyor. Uzmanlar, bu dengesizliğin azaltılması için tedarik zincirinin denetlenmesi ve aracıların sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Tarımda sürdürülebilirlik ve adil ticaret uygulamaları, fiyat istikrarı için kritik öneme sahip.