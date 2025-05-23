Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira
Türkiye’de tarım ürünlerinde tarla ile market arasındaki fiyat farkı giderek açılıyor. Özellikle limon gibi temel ürünlerde bu makas, hem üreticiyi hem tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Tarlada kilosu 6 liradan alıcı bulan limon, market raflarında 40 lirayı aşan fiyatlarla satılıyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin limon üretiminde öncü bölgelerinden biri olan Mersin’in Erdemli ilçesinde hasat süreci yoğun bir tempoyla başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren işçiler, zorlu koşullar altında ürünleri topluyor ve paketleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Ancak üreticinin eline geçen kazanç, yapılan emeği karşılamaktan uzak kalıyor.
LİMON KABUĞUNUN ŞAŞIRTAN FAYDALARI
Limon yalnızca suyu ile değil, kabuğuyla da sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. C vitamini yönünden zengin olan limon kabuğu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, antioksidan etkisiyle hücresel sağlığı destekliyor. İçeriğindeki limonen maddesinin ise kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığına dair bilimsel çalışmalar bulunuyor.
Limon kabuğundan elde edilen yağ, aromaterapide ve cilt bakımında kullanılıyor. Ayrıca lif bakımından zengin yapısıyla sindirimi destekliyor, bağırsak sağlığını olumlu etkiliyor. Limon kabuğu çayı, metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olurken, strese karşı da etkili olduğu biliniyor.
EVDE LİMON YETİŞTİRMEK MÜMKÜN
Limonu evde saksıda yetiştirmek isteyenler için de pratik bir yöntem bulunuyor. Öncelikle limon çekirdekleri ayıklanıyor, üzerlerindeki zar soyuluyor. Nemli kağıt havluya sarılarak karanlık bir ortamda 10 gün bekletilen çekirdekler filizlenmeye başlıyor. Ardından bu filizler pet şişelere ekiliyor ve uygun bakım sağlanarak 4 hafta içinde fide haline geliyor. Büyüyen filizler, daha büyük saksılara alınarak evde doğal limon yetiştirmek mümkün hale geliyor.
FİYAT DENGESİNE ÇÖZÜM BEKLENİYOR
Tarlada 6 liradan çıkan limonun, markette 40 liraya kadar ulaşması hem üretici hem tüketici tarafında tepkiyle karşılanıyor. Uzmanlar, bu dengesizliğin azaltılması için tedarik zincirinin denetlenmesi ve aracıların sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Tarımda sürdürülebilirlik ve adil ticaret uygulamaları, fiyat istikrarı için kritik öneme sahip.