Bahçeli Hastaneye mi Kaldırıldı? MHP'den Gerçek Gündem'e Resmi Açıklama Geldi

Bu hafta partisinin grup toplantısını gerçekleştirmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bahçeli'nin grup toplantısını iptal etme gerekçesinin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması olduğu öne sürüldü.

MHP liderinin önce Kocaeli’nde bir hastaneye kaldırıldığı, ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda daha önce ameliyat olduğu bir hastaneye nakledildiği iddia edildi.

GRUP TOPLANTISI NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ?

Bu iddiaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcıları, Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'e açıklama yaptı. Bahçeli'nin grup toplantısını gerçekleştirmeme sebebinin ise yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlayan Genel Başkan Yardımcıları, Bahçeli'nin öksürük rahatsızlığı sebebiyle daha kapsamlı tetkikler yaptırdığını ifade etti. Öte yandan Bahçeli'nin daha önceden planlanmış bir check-up yaptırdığı da öğrenildi.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kaynaklar, MHP liderinin sağlık durumuna ilişkin "Şu anda hiçbir sağlık sorunu yok" dedi. Devlet Bahçeli, mesaisine ise tahlil sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi