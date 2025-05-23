Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu
Bir zamanlar vergi rekortmeni olarak ödüller alan 67 yıllık Karataş Grup, ekonomik krizle sarsıldı. 6 şirketi için konkordato talep eden dev firma için mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Demir-çelik, lojistik ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü firmalarından Karataş Grup, ekonomik sıkıntıları aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu. Vergi rekortmeni olarak ödüller alan 67 yıllık geçmişe sahip şirket için mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
EKONOMİK KRİZ BİR DEVİ DAHA YUTTU
İstanbul’da bir aile şirketi olarak kurulan ve zamanla Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri haline gelen Karataş Grup, son dönemde yaşanan ekonomik baskılara dayanamayarak konkordato talep etti. Şirketin Bursa’daki başvurusu üzerine mahkeme, geçici mühlet kararı vererek 3 kişilik konkordato komiseri heyetini görevlendirdi.
6 FARKLI ŞİRKETİ İÇİN KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI
Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Gebze ve İzmir şubeleri, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik ile Karataş Makine İmalat gibi birçok alanda faaliyet gösteren grup, içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle 6 şirketi kapsayan konkordato sürecine girdi.
DAHA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA ÖDÜL ALMIŞTI
Grup şirketleri, kısa süre önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü alarak başarısını taçlandırmıştı. Ayrıca Karataş Demir Çelik, 2016 yılında Kurumlar Vergisi sıralamasında Gemlik’te 7. sırada yer almış ve vergi rekortmenleri arasında gösterilmişti.
MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği geçici mühlet kararıyla birlikte şirketin mali yapısı detaylı şekilde incelenecek. Süreç sonunda, Karataş Grup’un borçlarını yeniden yapılandırarak ticari faaliyetlerine devam edip edemeyeceği netleşecek.