Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu

Demir-çelik, lojistik ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü firmalarından Karataş Grup, ekonomik sıkıntıları aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu. Vergi rekortmeni olarak ödüller alan 67 yıllık geçmişe sahip şirket için mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

EKONOMİK KRİZ BİR DEVİ DAHA YUTTU

İstanbul’da bir aile şirketi olarak kurulan ve zamanla Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri haline gelen Karataş Grup, son dönemde yaşanan ekonomik baskılara dayanamayarak konkordato talep etti. Şirketin Bursa’daki başvurusu üzerine mahkeme, geçici mühlet kararı vererek 3 kişilik konkordato komiseri heyetini görevlendirdi.