Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Listelerini Güncelledi; İşte O isimler

Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maçlarında forma giyebilecek oyuncular listesinde güncellemeye gitti. Sarı-lacivertliler listeye Talisca, Kostic ve Skrınıar'ı ekledi. Galatasaray'da ise Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta listeye giren isimler oldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Listelerini Güncelledi; İşte O isimler

Sarı-Lacivertliler, güncellenen UEFA listesinden Rizespor'a transfer olan Samet Akaydın ile sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkarttı.

İKİ YENİ TRANSFER LİSTEYE GİREMEDİ

Yeni transfer Diego Carlos da oynanan son kupa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle liste dışı kalırken, bir diğer yeni transfer Mimovic de kadroya alınmadı.

Yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken yerli futbolcular Oğuz Aydın ve Levent Mercan da yine UEFA listesine kendilerine yer bulamadılar.

GALATASARAY'IN LİSTESİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu da son halini aldı.

Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta'yı UEFA listesine dahil ederken, Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise listeden çıkan isimler oldu.

Yeni transferlerden Mario Lemina ise Galatasaray'ın UEFA listesine giremedi.

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Kaynak: DHA

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