Galatasaray 3-1 Yenildi
CEV Challenge Kupası'nda Galatasaray Daikin, İtalya’nın Reale Mutua Fenera Chieri '76 ekibine 3-1 mağlup oldu.
CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya’nın Reale Mutua Fenera Chieri '76 takımıyla oynayan Galatasaray Daikin adeta soğuk bir duş aldı.
Sarı-kırmızılılar ilk seti 29-27 kazansa da geri kalan setleri kaybetti ve kendi sahasında 1-3’lük skorla mağlup oldu.
Bu eşleşmenin rövanş mücadelesi 18 Şubat Salı günü İtalya’da oynanacak.
MAÇA İLİŞKİN BİLGİLER
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Jana Niklova - Josip Hristov
GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Britt, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Güveli, Timmerman, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, Kalandadze
REALE MUTUA FENERA CHIERI 76: Spirito (L), Skinner, Alberti, Van Aalen, Anthouli, Buijs, Gicquel, Rolando, Gray, Guiducci
SETLER: 29-27, 20-25, 17-25, 17-25
SÜRE: 107 dakika (37’, 25’, 21’, 24’)
Kaynak: DHA