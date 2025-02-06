Galatasaray 3-1 Yenildi

CEV Challenge Kupası'nda Galatasaray Daikin, İtalya’nın Reale Mutua Fenera Chieri '76 ekibine 3-1 mağlup oldu.

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Galatasaray 3-1 Yenildi

CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya’nın Reale Mutua Fenera Chieri '76 takımıyla oynayan Galatasaray Daikin adeta soğuk bir duş aldı.

Sarı-kırmızılılar ilk seti 29-27 kazansa da geri kalan setleri kaybetti ve kendi sahasında 1-3’lük skorla mağlup oldu.

Galatasaray 3-1 Yenildi - Resim : 1

Bu eşleşmenin rövanş mücadelesi 18 Şubat Salı günü İtalya’da oynanacak.

MAÇA İLİŞKİN BİLGİLER

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Jana Niklova - Josip Hristov

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Britt, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Güveli, Timmerman, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, Kalandadze

REALE MUTUA FENERA CHIERI 76: Spirito (L), Skinner, Alberti, Van Aalen, Anthouli, Buijs, Gicquel, Rolando, Gray, Guiducci

SETLER: 29-27, 20-25, 17-25, 17-25

SÜRE: 107 dakika (37’, 25’, 21’, 24’)

Kaynak: DHA

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Galatasaray Voleybol İtalya
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