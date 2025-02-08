Galatasaray Teklifi Yükseltti: Yıldız Oyuncuda Sona Doğru

Galatasaray'ın Przemyslaw Frankowski için Lens'e yaptığı teklifi artırdığı bildirildi. Başarılı oyuncunun Nice maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Galatasaray Teklifi Yükseltti: Yıldız Oyuncuda Sona Doğru

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Przemyslaw Frankowski için yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifi reddedilirken, Lens’in 7 milyon Euro istediği iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medyadan Galatasaray’ın teklifini artırdığını duyurdu.

Öte yandan, Przemyslaw Frankowski Lens’in Nice maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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