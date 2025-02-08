Galatasaray Teklifi Yükseltti: Yıldız Oyuncuda Sona Doğru
Galatasaray'ın Przemyslaw Frankowski için Lens'e yaptığı teklifi artırdığı bildirildi. Başarılı oyuncunun Nice maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekibin Przemyslaw Frankowski için yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifi reddedilirken, Lens’in 7 milyon Euro istediği iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medyadan Galatasaray’ın teklifini artırdığını duyurdu.
Öte yandan, Przemyslaw Frankowski Lens’in Nice maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi