Galatasaray Teklifi Yükseltti: Yıldız Oyuncuda Sona Doğru

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Przemyslaw Frankowski için yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifi reddedilirken, Lens’in 7 milyon Euro istediği iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medyadan Galatasaray’ın teklifini artırdığını duyurdu.

Öte yandan, Przemyslaw Frankowski Lens’in Nice maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi