En Pahalı Kurbanlık O İlde Satıldı! Fiyatıyla Rekor Kırdı
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında dikkat çeken fiyat artışları yaşandı. Büyükbaş kurbanlıklara olan yoğun ilgi, ülke genelinde rekor satışlara sahne oldu. Farklı illerde kilosu ve cinsiyle öne çıkan kurbanlıklar, yüksek bedellerle el değiştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Alanya’da satışa sunulan yaklaşık 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki tosun, 430 bin TL’ye satılarak bu yılın en yüksek fiyatlı kurban satışı olarak kayıtlara geçti. Tosunun fiyatı hem vatandaşların hem de sosyal medyanın dikkatini çekti.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DE REKOR FİYATLAR
İstanbul Gaziosmanpaşa Alibeyköy Kurban Pazarı’nda 1 ton 200 kilogramlık Simental cinsi dana 420 bin TL’ye alıcı buldu. Aynı şehirde, Bahçelievler Kurban Pazarı’nda ise 1 ton 250 kiloluk büyükbaş hayvan 320 bin TL’den satıldı.
ERZURUM VE KÜTAHYA’DA DA FİYATLAR YÜKSELDİ
Erzurum’da pazara getirilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 400 bin TL’ye satıldı. Kütahya’da ise aynı ağırlıktaki başka bir kurbanlık 350 bin TL’lik satışla dikkat çekti.
EGE BÖLGESİNDE DİKKAT ÇEKEN SATIŞ
Denizli Kurban Pazarı’nda satışa sunulan 1 ton 50 kilogramlık tosun 310 bin TL’ye alıcı buldu. Tosun, pazarın en büyük hayvanı olarak kilosu ve fiyatıyla öne çıktı.
KIRŞEHİR’DE “PAŞA” 230 BİN TL'YE SATILDI
Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda “Paşa” ismi verilen 1 ton 25 kilogramlık boğa 230 bin TL’ye satıldı. Aynı pazarda benzer ağırlıklarda birçok büyükbaş hayvanın da satışa çıkarıldığı gözlendi.