En Pahalı Kurbanlık O İlde Satıldı! Fiyatıyla Rekor Kırdı

Antalya Alanya’da satışa sunulan yaklaşık 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki tosun, 430 bin TL’ye satılarak bu yılın en yüksek fiyatlı kurban satışı olarak kayıtlara geçti. Tosunun fiyatı hem vatandaşların hem de sosyal medyanın dikkatini çekti.