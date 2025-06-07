Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak
Çin, taşımacılıkta çığır açan bir döneme giriyor. Otonom yani sürücüsüz kamyonlar, artık şehirlerarası yollarda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Başkent Pekin ile Tianjin Limanı arasındaki güzergâhta test edilen bu dev araçlar, direksiyon başında bir güvenlik sürücüsü bulundurmak zorunda olsa da, pratikte tamamen kendi kendine hareket edebiliyor. Uzmanlar, kısa süre içinde bu sürücülerin tamamen sistem dışı kalabileceğini öngörüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Doğu Çin’in Anhui Eyaleti’ne bağlı Hefei şehri, otonom teslimat araçlarıyla adından söz ettiriyor. 8 milyondan fazla nüfusa sahip şehirde yüzlerce sürücüsüz minibüs, paketleri dağıtım merkezlerinden mahallelere ulaştırıyor. Teslimatın son halkasını ise motosikletli kuryeler tamamlıyor. Yerel yönetimin teknolojiyi desteklemesiyle Hefei, bu alanda Çin’in en ileri kentlerinden biri konumuna geldi.
CİDDİ SORUNLAR KAPIDA
Her ne kadar otonom araç teknolojisi gelişse de, sistemin tam anlamıyla yaygınlaşması önünde bazı ciddi engeller bulunuyor. Çin’de otonom modda seyreden bir aracın karıştığı ölümlü kazanın ardından kamuoyunda ciddi bir güven sorunu oluştu. Ayrıca hâlihazırda kullanılan otonom kamyonlar, fabrikadan bu özelliklerle çıkmak yerine mevcut araçlara sonradan entegre ediliyor. Bu da maliyetleri önemli ölçüde artırıyor.
KAMYON ŞOFÖRLERİ TARİHE Mİ KARIŞACAK?
Otonom kamyonlarla çalışan sürücüler ise hem bu yeni teknolojiye hayran kalıyor hem de gelecekte mesleklerini kaybetme endişesi yaşıyor. Deneyimlerini paylaşan kamyoncu Huo Kangtian, otoyola çıktıktan sonra aracı otomatik moda almanın başlangıçta heyecan verici ama biraz da tedirgin edici olduğunu söylüyor. Ancak bu sistem sayesinde yolculuk stresinin azaldığını ve mesleğin daha keyifli hale geldiğini de ekliyor.
MALİYET AZALACAK, VERİM ARTACAK
Teknolojiyi geliştiren şirketler ise bu yeni döneme oldukça olumlu yaklaşıyor. Pony.ai Başkan Yardımcısı Li Hengyu, otonom taşımacılığın uzun vadede hem verimliliği artıracağını hem de insan gücü ihtiyacını azaltacağını ifade ediyor. Bir diğer firma olan Rino.ai’ın Başkanı Gary Huang da bu sistemin Avustralya gibi ülkelerde test edilmeye başlandığını ve dünya genelinde hızla yayılacağını belirtiyor.
'TAM OTONOMİ İÇİN HENÜZ ERKEN'
Şanghay Jiaotong Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yang Ruigang, teknolojinin asıl hedefinin “sürücü maliyetini sıfırlamak” olduğunu söylerken, bunun kısa vadede tam anlamıyla mümkün olmayacağını vurguluyor. Economist Intelligence Unit’ten analist Chim Lee ise, yaşanan bazı kazaların halkın güvenini zedelediğine dikkat çekiyor. Lee'ye göre, kamuoyu güveni, bu teknolojinin pazarda yaygınlaşmasının önündeki en büyük faktör olacak.