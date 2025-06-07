Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak

CİDDİ SORUNLAR KAPIDA

Her ne kadar otonom araç teknolojisi gelişse de, sistemin tam anlamıyla yaygınlaşması önünde bazı ciddi engeller bulunuyor. Çin’de otonom modda seyreden bir aracın karıştığı ölümlü kazanın ardından kamuoyunda ciddi bir güven sorunu oluştu. Ayrıca hâlihazırda kullanılan otonom kamyonlar, fabrikadan bu özelliklerle çıkmak yerine mevcut araçlara sonradan entegre ediliyor. Bu da maliyetleri önemli ölçüde artırıyor.