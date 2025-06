Uzman Uyardı: Et Saklarken Bu 5 Hata Sağlığınızı Tehlikeye Atıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Serap Güzel, hem bayram sofralarının sağlıklı kalması hem de ilerleyen günlerde tüketilecek etlerin güvenliği için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

1. Taze Et Hemen Tüketilmemeli: Sindirim Sistemi Zorlanıyor

Uzman Diyetisyen Güzel, yeni kesilen etin henüz “rigor mortis” yani ölüm katılığı evresini tamamlamadığını ve bu nedenle sindirimi zorlaştırdığını belirtti. “Dinlenmeden tüketilen et, en çok yaşlılar, çocuklar ve mide hassasiyeti olan bireylerde ciddi sorunlar yaratabilir” diyerek uyarıda bulundu.

2. Etin Sıcak Ortamda Beklemesi Bakteri Üretimini Artırıyor

Etin kesim sonrası uzun süre sıcak ortamda poşetlerde bekletilmesi, Salmonella ve E.coli gibi tehlikeli bakterilerin hızla çoğalmasına yol açabiliyor. Güzel, “Yüksek sıcaklıkta yapılan kesimlerin ardından, etler gelişigüzel poşetlere konulup saatlerce araçlarda bekletilirse bu süreçte özellikle salmonella ve E.coli gibi bakteriler hızla çoğalır. Buzdolabına koyulmadan önce et mutlaka temiz yüzeylerde parçalanmalı, kanlı ve sıcak hâlde uzun süre bekletilmemelidir. Aksi halde bu etler sadece bayramda değil, dondurulup aylar sonra tüketildiğinde dahi toksik etkisini sürdürebilir” dedi.

3. Rengine ve Kokusuna Aldanmayın: Bozuk Et Anlaşılmayabilir

Etin dış görünüşü ve kokusu her zaman güvenilir bir gösterge olmayabilir. “Et, mutlaka bir gün buzdolabında dinlendirilmeli, ardından küçük parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmalıdır. Bir kez çözdürülen et, asla tekrar dondurulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

4. Et Oda Sıcaklığında Değil, Buzdolabında Çözdürülmeli

Çözdürme sürecinde yapılan bir diğer yaygın hatanın da eti oda sıcaklığında bekletmek olduğunu belirten Güzel, “Çözdürme oda sıcaklığında değil, dolabın alt bölümünde yapılmalıdır” dedi.

5. Bayram Sofralarına Denge Şart: Sadece Et Yeterli Değil

Güzel, bayram sofralarında sadece et ve hamur işi ürünlere yer verilmesinin, beslenme açısından dengesizliğe yol açacağını vurguladı. Güzel, “Etin yanında limonlu yeşil salatalar, zeytinyağlı sebzeler tercih edilmeli. Ayrıca fazla et tüketimi, özellikle kalp-damar hastalıkları ve gut olanlarda ciddi yük oluşturur” şeklinde konuştu. Özellikle kalp hastaları ve gut hastaları için fazla et tüketiminin sağlık riski oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA