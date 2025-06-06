2025 Yılında Aşure Günü Ne Zaman Kutlanacak?

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Muharrem ayının 10. günü olarak bilinen ve dini açıdan büyük anlam taşıyan Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bu özel gün, İslam inancına göre birçok peygamberin hayatında önemli olayların gerçekleştiği zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK BİR GÜN OLARAK KUTLANIYOR

Aşure Günü, Hz. Nuh’un tufandan kurtuluşunun ardından karada ilk pişirdiği yemeğin anısı olarak da biliniyor. İbadet, paylaşım ve dayanışma duygularının ön planda tutulduğu bu gün, özellikle aşure tatlısı hazırlanarak sevdiklerle paylaşılmasıyla anılıyor.

VATANDAŞLAR TAKVİMLERİNE NOT ETTİ

5 Temmuz 2025 tarihine denk gelen bu manevi gün, hem bireysel ibadetlerin arttığı hem de toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı anlamlı bir zaman olarak takvimlerdeki yerini aldı. Aşure Günü’nü hakkıyla idrak etmek isteyen vatandaşlar, hazırlıklarına şimdiden başladı.

Kaynak: Haber Merkezi