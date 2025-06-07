Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor

Cuma günü piyasalarda spot gümüş yüzde 4,5’lik sert bir yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, sadece teknik kırılma ile sınırlı kalmadı; Hindistan ve Çin'den gelen fiziki talep de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi. Platin fiyatları da yükselişe eşlik ederek 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın ise yükselişini sürdürerek değerli metallerdeki iyimser tabloyu pekiştirdi.