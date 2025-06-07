Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor
Gümüş fiyatları, 36 dolar seviyesini aşarak son 13 yılın en yüksek noktasına ulaştı. Teknik göstergelerin güçlenmesi ve küresel ölçekte artan fiziki talep, yatırımcı ilgisini yeniden değerli metallere yönlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cuma günü piyasalarda spot gümüş yüzde 4,5’lik sert bir yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, sadece teknik kırılma ile sınırlı kalmadı; Hindistan ve Çin'den gelen fiziki talep de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi. Platin fiyatları da yükselişe eşlik ederek 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın ise yükselişini sürdürerek değerli metallerdeki iyimser tabloyu pekiştirdi.
KÜRESEL TALEP ARTIYOR
Cenevre merkezli MKS PAMP SA'nin strateji direktörü Nicky Shiels'e göre, Hindistan’daki artan gümüş talebi ile Çin’in platin alımlarındaki hareketlilik, değerli metallere olan ilgiyi artırıyor. Bu temel dinamikler, teknik analizlerle birleşerek fiyatların güçlü kalmasına neden oluyor.
GÜVENLİ LİMAN DALGASI DEVAM EDİYOR
Jeopolitik belirsizlikler ve ticaret savaşları, yatırımcıları geleneksel güvenli limanlara yönlendiriyor. Son bir yıl içinde altın yüzde 40’ın üzerinde değer kazanırken, gümüşte yüzde 19, platinde ise yüzde 13’lük yükseliş yaşandı. Bu paralel hareket, değerli metallerin riskten korunma aracı olarak yeniden öne çıkmasına yol açıyor.
Gümüş, özellikle güneş enerjisi sektöründe panel üretiminde önemli bir role sahipken; platin, otomotiv sektöründe ve laboratuvar teknolojilerinde yoğun olarak kullanılıyor. Bu metallerin sanayi kaynaklı talebi de artarken, yıl genelinde her iki metalde arz açığı beklentisi fiyatlara destek sağlıyor.
ETF'LERDE YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI
Uzmanlara göre, gümüşün 35 dolar üzerinde tutunması, bireysel yatırımcıların ilgisini yeniden canlandırabilir. Platin destekli borsa yatırım fonlarına yöneliş artarken, son haftalarda ETF’lerde dikkat çekici büyüme yaşandı. Veriler, Mayıs ortasından bu yana platin ETF’lerinde yüzde 3, gümüş ETF’lerinde ise Şubat’tan bu yana yüzde 8 artış olduğunu gösteriyor.
PALLADYUM VE ALTIN DA GÜÇ KAZANIYOR
Değerli metallerdeki pozitif hava, palladyum fiyatlarına da yansıdı. Palladyum yüzde 1,4 oranında yükselirken, altının ons fiyatı da yüzde 0,5’lik artışla 3.368 doları gördü. Haftalık bazda bakıldığında, altın yüzde 2,4’lük artışla yatırımcıların yüzünü güldürdü.
PİYASALARIN GÖZÜ KRİTİK VERİLERDE
Kritik istihdam verisinin açıklanmasına saatler kala, piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakim. Son açıklanan işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası Fed’in bu yıl içinde iki faiz indirimi yapabileceği beklentisini artırdı. Faiz indirimi, faiz getirisi olmayan değerli metaller için pozitif bir sinyal olarak değerlendiriliyor.