Bu Sebzeden Sonra Ekilince 2 Kat Ürün Alınıyor: Yapan Hasat Etmekten Yoruluyor

Mayıs ayıyla birlikte bahçıvanlar ve yazlıkçılar, sebze yataklarının planlamasına başlar. Ancak çoğu zaman, bitkiler her yıl aynı alana ekilir ve bu alışkanlık ürün kalitesini düşüren önemli bir hataya dönüşür. Oysa ürün rotasyonu sayesinde toprakta biriken hastalık ve zararlılarla mücadele etmek çok daha kolay hale gelir.

Biber İçin Uygun Önceki Ürünler Hangileridir?

Bol verimli bir biber hasadı için, biberin ekileceği toprağın daha önce hangi sebzeleri barındırdığı büyük önem taşır. Uzmanlar, biberin özellikle tahıllar, baklagiller ve bazı yeşil otların ardından ekilmesini öneriyor. Bu tür bitkiler, toprağın biberin ihtiyaç duyduğu minerallerini tüketmediği için, zemin daha verimli kalıyor.

Salatalık, kabak ve sakız kabağı da biber için ideal önceki ürünler arasında yer alıyor. Aynı şekilde, karnabahar ve lahana gibi sebzelerin ardından da biber yetiştirmek oldukça etkili sonuçlar verebiliyor. Bu sebzeler toprağın biber için gerekli olan besinlerini azaltmadığı gibi, biberin gelişimini de destekliyor.

Soğan ve Sarımsaktan Sonra Biber Ekilebilir mi?

Bahçıvanlar, sarımsak ve soğanın ardından biber ekilmesini sıklıkla tavsiye ediyor. Bu bitkilerin toprakta bıraktığı maddeler, dolmalık biberin kök gelişimini destekleyerek daha güçlü bir bitki yapısına zemin hazırlıyor. Ayrıca, yeşil yapraklı sebzelerin ardından da biber ekilmesinde sakınca görülmüyor.

Hangi Bitkilerin Ardından Ekilmemeli?

Biberin, patates, domates, patlıcan ve yine biber gibi çok besin tüketen bitkilerin ardından ekilmesi önerilmiyor. Bu sebzeler, toprağı yorduğu için, sonraki sezonda biberden verim alınması oldukça zorlaşıyor. Bu nedenle her yıl aynı alana biber dikmekten kaçınılmalı ve toprağa dinlenme ya da farklı ürün fırsatı verilmelidir.

Nöbetleşe Ekim Verimi Artırıyor

Toprakta verimliliği artırmak, hastalık ve zararlılardan uzak kalmak için rotasyonlu ekim şart. Doğru ürün sıralamasıyla hem daha sağlıklı hem de daha bol hasat alınabiliyor. Özellikle biber gibi hassas sebzelerde, toprak planlaması üretimin kaderini belirliyor.

Kaynak: Haber Merkezi