Ne Kahve Ne Çay! Uyuyamamanızın Nedeni Plastik Olabilir

Bilim insanları, plastiklerde bulunan bazı maddelerin beynimizdeki “iç saat” mekanizmasını etkileyerek sirkadiyen ritmi ortalama 17 dakika kaydırabileceğini belirtiyor. Bu etki, uykuyu düzenleyen adenozin reseptörleriyle etkileşim üzerinden gerçekleşiyor.

Araştırma kapsamında PVC ve poliüretan içeren ürünlerden salınan kimyasallar incelendi. Bu maddelerin, kafeinden farklı bir mekanizmayla ama benzer sonuçlarla vücuda “uyanık kal” sinyali gönderdiği tespit edildi.

Araştırma şimdilik laboratuvar ortamında insan hücreleriyle yapıldı. Sonraki aşamada zebra balıkları üzerinde deneyler planlanıyor. Amaç, özellikle PVC içindeki hangi maddelerin bu etkiyi yarattığını net şekilde ortaya koymak.

Uzmanlara göre bu bulgular, plastik ürünlerdeki zararlı içeriklerin düzenlenmesi için yasal değişikliklerin de önünü açabilir. Böylece çevresel faktörlerin de dikkate alındığı, daha kaliteli bir uyku için yeni yollar geliştirilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi