Ne Kahve Ne Çay! Uyuyamamanızın Nedeni Plastik Olabilir

Uyuyamamanızın sebebi sadece kafein ya da stres olmayabilir. Son bilimsel araştırmalar, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız plastik ürünlerdeki kimyasalların da uykusuzlukla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Son Güncelleme:
Ne Kahve Ne Çay! Uyuyamamanızın Nedeni Plastik Olabilir

Bilim insanları, plastiklerde bulunan bazı maddelerin beynimizdeki “iç saat” mekanizmasını etkileyerek sirkadiyen ritmi ortalama 17 dakika kaydırabileceğini belirtiyor. Bu etki, uykuyu düzenleyen adenozin reseptörleriyle etkileşim üzerinden gerçekleşiyor.

Ne Kahve Ne Çay! Uyuyamamanızın Nedeni Plastik Olabilir - Resim : 1

Araştırma kapsamında PVC ve poliüretan içeren ürünlerden salınan kimyasallar incelendi. Bu maddelerin, kafeinden farklı bir mekanizmayla ama benzer sonuçlarla vücuda “uyanık kal” sinyali gönderdiği tespit edildi.

Araştırma şimdilik laboratuvar ortamında insan hücreleriyle yapıldı. Sonraki aşamada zebra balıkları üzerinde deneyler planlanıyor. Amaç, özellikle PVC içindeki hangi maddelerin bu etkiyi yarattığını net şekilde ortaya koymak.

Ne Kahve Ne Çay! Uyuyamamanızın Nedeni Plastik Olabilir - Resim : 2

Uzmanlara göre bu bulgular, plastik ürünlerdeki zararlı içeriklerin düzenlenmesi için yasal değişikliklerin de önünü açabilir. Böylece çevresel faktörlerin de dikkate alındığı, daha kaliteli bir uyku için yeni yollar geliştirilebilir.

Android Kullanıcıları iOS'a Geçecek! 30 Haziran'dan İtibaren Bu Modeller Artık KullanılamayacakAndroid Kullanıcıları iOS'a Geçecek! 30 Haziran'dan İtibaren Bu Modeller Artık KullanılamayacakEkonomi

Çocuklar ve Kapalı Alanlar İçin Büyük Tehlike! Bakanlık Düğmeye Bastı, Resmen YasaklandıÇocuklar ve Kapalı Alanlar İçin Büyük Tehlike! Bakanlık Düğmeye Bastı, Resmen YasaklandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kilo Vermek İsteyenler Bu Gıdalardan Uzak Durmalı: İşte Diyet Düşmanı Yiyecekler Listesi
Kilo Vermek İsteyenler Bu Gıdalardan Uzak Durmalı: İşte Diyet Düşmanı Yiyecekler Listesi
Gündelik Yapılan Alışkanlık Demans Riskini Artırıyor: Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı
Gündelik Yapılan Alışkanlık Demans Riskini Artırıyor: Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı
Bilim İnsanlarından Yeni Keşif! Altın Meğer Böyle Oluşuyormuş
Bilim İnsanlarından Yeni Keşif! Altın Meğer Böyle Oluşuyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor
Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu
Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı
Maaşlara Refah Payı Zammı Geliyor mu? Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı
İnternetten Video İzleyip Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor İnternetten Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor