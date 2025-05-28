Güngören Belediyesi’nin Bu İşlemleri Çok Tartışılacak: 1 İsim 3 Koltuk Çok İhale!

İBB’ye yönelik operasyonlar tartışılmaya devam ederken, AKP’li Güngören Belediyesi’nde birçok usulsüzlük tespit edildi. Belediye Meclisi’nde oylanan denetim raporuna CHP tarafından konan muhalefet şerhinde özellikle belediye şirketlerinde gerçekleşen şaibeli kadrolaşma ve ihale süreçlerine yer verildi.

Denetim raporuna konan muhalefet şerhinde, AKP’li Başkan Bünyamin Demir’in iş ortağı Mehmet Seyyar’ı yardımcısı yaptığı, bu ismin aynı zamanda 2 farklı şirkette daha yönetici olarak çalıştırıldığı ve ihale süreçlerinde ismi geçtiği belirtildi.

CHP Denetim Komisyonu Üyesi Ergün Edepali tarafından hazırlanan raporda belediye başkan yardımcısı Mehmet Seyyar’ın “Günkent ve Günbel” belediyelerinde yönetici olduğu belirtildi. Üstelik Günbel şirketinin sadece 3 çalışanı bulunuyor. 3 çalışanlı bu şirkette ise Seyyar dahil 4 yönetici bulunuyor. Mehmet Seyyar aynı zamanda Medhal Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi’nin ortaklığını da yaptı. Bu şirketin 2014 yılında Başkan Bünyamin Demir ve ortakları tarafından kurulduğu ortaya çıktı.

TAHSİLAT İŞLEMLERİNDE EKRANLAR KARARDI

İBB’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlara ve tutuklananlara rüşvet suçlaması da yöneltiliyor. Güngören Belediyesi’nde ise özellikle tahsilat işlemlerinde sık sık bilgisayar ekranlarının kapandığı belirtildi. Ayrıca bu işlemler üzerinde çok sayıda düzeltme yapıldığı aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Kasa işlemlerinde çok fazla sayıda ‘yersiz tahsilât işlemi, işlem yaparken ekran kapanması ve çok sayıda kasa düzeltme işlemleri’ yapıldığı görülmüş, konu ilgili müdürlüğe sorulduğunda yazılım sisteminde bir hata olduğu ve yazılım firması tarafından uzun zamandır düzeltme yapılmadığı bilgisi tarafıma iletilmiştir. Bu durum gereksiz iş yükü oluşturmaktadır.”

OTOPARK VE HESAPLARIYLA İLGİLİ BİLGİ YOK

Muhalefet şerhini hazırlayan Ergün Edepali, otopark ve kentsel dönüşüm hesaplarına ilişkin dikkat çeken hususları paylaştı. Edepali raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Banka hesapları incelendiğinde otopark hesabı, otopark hesabı vadeli, kentsel dönüşüm özel hesabı gibi hesaplar dikkat çekmektedir bu hesapların kapsamı bu paraların ne şekilde hangi hizmetten kaynaklı tahsil edildiği ile ilgili bir bilgiye ulaşamadım.”

ALBAYRAK GRUBUNA 147,3 MİLYONLUK İHALE

Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin hatırlatıldığı muhalefet şerhinde kiralık araçlara da yer verildi. Raporda “Önceki yıllara göre kiralık araç sayılarında azalma yok cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyulmadığı, gereğinden fazla araç kiralaması yapıldığı, bu ihaleye katılıp düşük teklif verip çeşitli nedenlerle ihale dışı bırakılan firmaların tamamına yakını ihaleye itiraz etmiş olduğu da görülmektedir” denildi.

Raporda Albayrak ailesine ait Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 147,3 milyon liralık ihale verildiği yer aldı.

YER ALTI OTOPARKI BİTİRİLEMEDİ, KAMU ZARARI OLUŞTU

Muhalefet şerhine göre Güngören Belediyesi, Abdi İpekçi Okuşu Zeminaltı Otopark işi zamanında bitirilemedi. Enflasyon nedeniyle maliyet arttı ve kamu zararı oluştu. Ayrıca çocuklar okulları inşaat halinde olduğu için taşımalı eğitimle başka bir okul binasına gidip gelmek zorunda kaldı.

Şerhte şu ifadelere yer aldı: “Bu ihale konusu otopark işi uzun zamandır ihale edilememiştir, dolayısı ile yıkılıp yapılamayan okulda okuyan öğrenciler taşımalı sistemle uzun yıllar eğitim almak zorunda kalmış açık mağdur edilmiştir. Ayrıca iş maliyeti yönünden de idareyi zarar ettirecek şekilde geciktirilmiş yıllara sair artan inşaat maliyetleri sonucu belediye bütçesini olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca ihalede gerekli rekabet ortamında oluşmamıştır ihale birkaç sefer iptal edilmiş bununda idareye ekonomik zararı olmuştur. Bu ihalede de gerekli rekabet ortamı oluşmamıştır.”

Söz konusu ihalenin sözleşme bedeli ise 307,5 milyon lira oldu. Muhalefet şerhinde birçok ihalenin rekabet koşullarına uygun şekilde yapılmadığı da belirtildi.