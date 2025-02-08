Spor Kulüplerine 'İflas' Tehdidi! ABD'den Ağır Vergiler Geliyor

20 Ocak'ta göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününden beri radikal kararlar aldığı sert politikalar yürütüyor. Vergilerde artışa giden Trump, son olarak spor takımı sahiplerine yönelik özel vergi muafiyetlerini kesme kararı aldı.

Trump'ın bu hamlesi, ulusal Amerikan futbolu ligi NFL'in sahipleri, yani ABD'nin en zengin ailelerinden bazılarına karşı savaşın fitilini ateşledi. Birçoğunun seçim döneminde Trump'ı desteklediği bilinen ailelerin, bu karardan hoşnutsuz olduğu biliniyor.

AYRICALIKLARA SON VERECEK

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump'ın "milyarder spor takımı sahipleri için özel vergi indirimleri" olarak tanımladığı uygulamayı sona erdirip bir dizi diğer ayrıcalığı da bitirmek istediğini söyledi.

NFL başta olmak üzere Amerikan spor kulüpleri, hükümetin sağladığı bazı vergi indirim ve imtiyazlar sayesinde bütçelerini daha iyi koruyor. Bu durum, kulüplerin ekonomik anlamda rahatlamalarını ve yatırıma daha fazla para ayırabilmelerine yardımcı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi