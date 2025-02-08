Trump'tan Mutlak Hakimiyet! Biden'ın Elini Kolu Bağladı

ABD Başkanı Trump, gizli devlet bilgilerine erişebilecek kişi sayısını azaltmaya çalışıyor. Trump, eski başkan Biden'ın yetkisinin sona ermesini ve "hafızasının iyi olmadığını" gerekçe göstererek tüm güvenlik izinlerini iptal etti.

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Trump'tan Mutlak Hakimiyet! Biden'ın Elini Kolu Bağladı

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı andan itibaren aldığı radikal kararlarla gündemden düşmezken, son olarak Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Trump, bir önceki başkan Joe Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

Trump'tan Mutlak Hakimiyet! Biden'ın Elini Kolu Bağladı - Resim : 1

ABD Başkanı, açıklamasında, "Joe Biden'ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine artık gerek yok. Bu nedenle Joe Biden'ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz" dedi.

'KOVULDUN JOE'

Biden ile ilgili hazırlanan bir savcılık raporuna atıf yapan Trump, açıklamasında, "Biden zayıf hafızadan muzdaripti, onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!" yorumuna yer verdi.

Trump'tan Mutlak Hakimiyet! Biden'ın Elini Kolu Bağladı - Resim : 2

Görevi 2021 yılında Biden'a devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatan Trump, kendisinin de aynı şekilde davrandığını belirtti.

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Kaynak: AA

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