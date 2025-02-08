Türkiye'den Gönderilen Ürün Zehir Saçıyor! Bu Kez de İtalya Reddetti

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Türkiye, art arda pek çok gıda skandalından haberdar oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan işletmeleri liste liste yayımlamasının ardından, Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen çok sayıda gıda ürününün de "sağlığa zararlı" olması gerekçesiyle sınırdan çevrilmesi endişe yarattı.

Gıda güvenliği ile ilgili tartışmalar devam ederken, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF), sınırdan girecekken geri gönderilen bir ürün daha açıklandı. RASFF'ın kayıtlarına göre; Türkiye'den İtalya'da gönderilen kuru incir, "okratoksin" barındırarak sağlığa ciddi risk oluşturması gerekçe gösterilerek Türkiye'ye geri gönderildi.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A, farklı Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından üretilen ve gıdalara en çok zarar veren mikotoksinlerden biridir. Ayrıca sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir. Bu toksin; bağışıklığı kırma, böbreklerde fonksiyonel ve yapısal bozukluk yaratma ve kanser tehdidi gibi pek çok risk taşır.

Kaynak: Haber Merkezi