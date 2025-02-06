Türkiye’den Belçika’ya İhraç Edilen Üründe Bulundu, Karaciğer Kanserine Yol Açıyor

Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten yapılan duyuruya göre, Türkiye'de üretilerek Belçika’ya ihraç edilen öğütülmüş kimyonda doğal toksin olarak bilinen, karaciğer kanserine de sebebiyet veren pirolizidin alkaloitleri tespit edildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Türkiye’den Belçika’ya İhraç Edilen Üründe Bulundu, Karaciğer Kanserine Yol Açıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı gıda skandalı listelerine yeni ürünler eklenirken, Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten de önemli bir açıklama geldi.

Türkiye'de üretilerek Belçika’ya ihraç edilen öğütülmüş kimyonda pirolizidin alkaloitleri tespit edildiği belirtildi.

Türkiye’den Belçika’ya İhraç Edilen Üründe Bulundu, Karaciğer Kanserine Yol Açıyor - Resim : 1

SEVKİYATA EL KONULDU

RASFF duyuru sistemi üzerinden yapılan 2025.0772 No’lu duyuruya göre ürünlerde doğal toksin olarak bilinen pirolizidin alkaloitleri bulunması nedeniyle dağıtım durduruldu, sevkiyata el konuldu.

Türkiye’den Belçika’ya İhraç Edilen Üründe Bulundu, Karaciğer Kanserine Yol Açıyor - Resim : 2

ZARARLARI NELER?

Doğal olarak bitkiler tarafından otçullara karşı bir savunma mekanizması olarak üretilen ve temel olarak pirolizidinin kimyasal yapısında olan alkaloidler, 6 binden fazla bitkide bulunur.

Özellikle bal, tahıllar, süt, sakatat ve yumurta pirolizidin alkaloidleri içeren ürünler arasında yer alır. Doymamış pirolizidin alkaloidleri karaciğere zarar verir. PA içeren şifalı bitkilerin kullanımı sağlık için risk oluşturur.

Türkiye’den Belçika’ya İhraç Edilen Üründe Bulundu, Karaciğer Kanserine Yol Açıyor - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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