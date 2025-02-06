MSB'den Yeni Teğmenler Açıklaması: 'TSK'ya İftira Atıyorlar'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmalarının ardından Yüksek Disiplin Kurulu (YSK) kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan teğmenler ve komutanlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kars'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.

Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.

Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ne ilişkin açıkladığı ‘planlara’ ilişkin değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, “Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine de tamamen karşıyız. Uluslararası topluma, Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 30 Ocak'ta bir A400M uçağımız ile 24 ton muhtelif malzeme Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırılmıştır” denildi.

YENİ YILLA BİRLİKTE 321 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'ye ve bölgeye yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kesintisiz şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla 43'ü geçen hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 100, Suriye'nin kuzeyinde 221 olmak üzere toplam 321 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi. Aktürk, terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini aktardı.

SURİYE'YE ÜS KURULACAK MI?

Aktürk, Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağına ilişkin iddialarla ilgili ise "Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye hükümetinin, Suriye’nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz" dedi.

İSPANYA'DAN EUROFIGHTER ALIMI

İspanya basınında çıkan Eurofighter alımı iddialarına yönelik de konuşan Aktürk, "Hava Kuvvetlerimizin, harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik kongürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şuanda kesin bir şey yok. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi