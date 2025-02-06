Depremin Yıl Dönümünde AFAD'dan Menzil Cemaatine Eğitim

6 Şubat depremlerinin acısı hâlâ çok taze. Depremin üzerinden bugün tam 2 yıl geçmiş olsa da kayıplarına ulaşamayan, konteynerlarda kalan on binlerce vatandaş var. Depremin gerçekleştiği 6 Şubat'ta orduyu yardım için sahaya süremeyen iktidar şimdi ise zamanında müdahalede geciken ve yetersiz kalan AFAD eliyle cemaat derneklerini depreme hazırlıyor. Kamu yararı statüsünde olmayan cemaat derneklerine dahi AFAD koordinatörlüğünde eğitimler veriliyor.

MENZİL'E BAĞLI DERNEĞE DEPREM EĞİTİMİ

AFAD, Menzil'e bağlı Nezir Derneği'ne depremin 2'nci yıl dönümünde Kırşehir'de arama kurtarma eğitimleri verdi. Daha önce de Ankara başta olmak üzere pek çok ilde eğitimler alan Nezir aynı zamanda AKP'li belediyelerle de işbirliği yapıyor. Nezir henüz 2023 yılında kurulan bir dernek olmasına rağmen hızlı kamuyla yaptığı çalışmalar dikkat çekici.

'ÖLMEDEN ÖNCE TÖVBE EDİN'

Menzil'in bir diğer derneği olan Beşir de deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekmişti. Enkaz altındaki depremzedelere seslenerek "Ölmeden önce tövbe edin" şeklinde ilahiler söyleyip dua ettirmesiyle gündeme gelen Beşir, aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu kalabalık gruplara namaz kıldırmıştı.

'ESAS ÇÖZÜM ORTAĞI TSK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Milli Savunma Bakanı Yankı Bağcıoğlu deprem faciasının ikinci yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) doğal afetlerdeki rolünü hatırlatarak, "Türkiye Afet Müdahale Planı'nda TSK'nın 'esas çözüm ortağı' yerine 'destek çözüm ortağı' olarak nitelendirilmesi, akıllara TSK yok mu sayılmak isteniyor, sorusunu getiriyor" dedi.

'HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE'

Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin doğal afetlerde önemli bir rol oynadığına işaret ederek şöyle konuştu:

"TSK, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneği ile bilinen, eğitimli ve disiplinli bir organizasyondur. Doğal afetler meydana geldiğinde, arama kurtarma çalışmaları genellikle organize bir yapıdan yoksun, gönüllüler ve uyumlu olmayan bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu durumda, TSK'nın deneyimi ve uzmanlığı, arama kurtarma işlemleri artırılacak en önemli unsurlardan biridir. Türkiye'nin en donanımlı ve organize yapısının bu süreçte yok sayılması, olası bir doğal afette yaşanabilecek kaosun temel nedenlerinden biri olabilir. Bu gerçeği en son depremlerde maalesef tecrübe etmiştik. Kriz anlarında birçok kişi ve kurum dağılabilirken, TSK'nın disiplinli ve organize yapısı, afet müdahalesinin artırılacağı önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır."

Kaynak: Haber Merkezi