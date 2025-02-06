6 Şubat’ın Ardından Türkiye’nin İki Yıllık Deprem Karnesinde Korkutan Rakam

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ın 2’nci yıl dönümünde korkutan bir bilgiyi açıkladı. AFAD 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu.

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6 Şubat’ın Ardından Türkiye’nin İki Yıllık Deprem Karnesinde Korkutan Rakam

6 Şubat felaketinin üzerinden 2 yıl geçti, felaketin acısı ilk gün gibi hissedilmeye devam etti. 11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerin ardından AFAD, sosyal medya hesabından hayati bir bilgiyi duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiği belirtildi.

6 Şubat’ın Ardından Türkiye’nin İki Yıllık Deprem Karnesinde Korkutan Rakam - Resim : 1

73 BİNDEN FAZLA DEPREM

Açıklamada şöyle denildi: AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir.

6 Şubat’ın Ardından Türkiye’nin İki Yıllık Deprem Karnesinde Korkutan Rakam - Resim : 2

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Kaynak: DHA

Etiketler
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