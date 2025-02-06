Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri!

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Depremlerin ardından Türkiye, hızla harekete geçti. Devletin tüm birimleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler enkaz altındaki insanlara ulaşmak için zamanla yarıştı. 650 bin personel, 20 bin araç, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi ile arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ancak, şiddetli kış koşulları ve yolların hasar görmesi nedeniyle yardım ekipleri bazı bölgelere ulaşmakta güçlük çekti.