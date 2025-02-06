6 Şubat Depremlerinin 2. Yılında Siyasi Liderlerden Anma Mesajları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. 'Asrın felaketi' olarak anılan bu büyük afet, 50 bin 783 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 122 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenirken, siyasi liderler de depremin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya üzerinden mesajlar yayımladı. Yıl dönümü vesilesiyle birçok siyasi isim, bu acı günü hatırlatan paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 04.17'de yaptığı paylaşımda, "Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak 'Bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum.

İlk günden beri devlet ve millet olarak “bir oluruz” dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz.

Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.

Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını âminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."

Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2025

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de depremin ikinci yılında Adıyaman'dan paylaşım yaptı. Adalet arayışının takipçisi olacaklarını belirten Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’dayız… Acıyı paylaşmak, adalet arayışının takipçisi olmak için buradayız.

İki yıl önce, depremin ilk anlarından itibaren buradaydık. O gün yaşadığımız acı, bugün hâlâ yüreğimizde… Adıyaman Deprem Şehitliği’nde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle andık.

İki yıldır, tüm imkanlarımızla yaraları sarmak için çalışıyoruz. Bugün de İzmir Büyükşehir Belediyemizin

Adıyaman’da hayata geçirdiği projenin temelini attık.

Ardından konteyner kentleri ziyaret ettik. Bir dokunduk, bin ah işittik…‘Bir yıl içinde evinize kavuşturacağız’ diyenler, bu çocukları konteynerlerde unuttu!

Bu çocuklar bunu yaşamasın, yaralar artık sarılsın diye bu düzenin değişmesi şart. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağız!"

Adıyaman’dayız… Acıyı paylaşmak, adalet arayışının takipçisi olmak için buradayız.



İki yıl önce, depremin ilk anlarından itibaren buradaydık. O gün yaşadığımız acı, bugün hâlâ yüreğimizde… Adıyaman Deprem Şehitliği’nde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle andık.… pic.twitter.com/sZBEhpMGPP — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 5, 2025

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılını "acımız hâlâ taze, yaralarsa hâlâ açık..." sözleriyle andı.

Dervişoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti; acımız hâlâ taze, yaralarsa hâlâ açık...

Ne kaybettiklerimizi ne de bu afet kadar büyük yönetim felaketini asla unutmayacağız...

İhmallerin, umursamazlıkların, tutulmayan sözlerin peşini bırakmayacağız.

Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve selamet diliyorum..."

6 Şubat depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti; acımız hâlâ taze, yaralarsa hâlâ açık...



Ne kaybettiklerimizi ne de bu afet kadar büyük yönetim felaketini asla unutmayacağız...



İhmallerin, umursamazlıkların, tutulmayan sözlerin peşini bırakmayacağız.



Depremde kaybettiğimiz… pic.twitter.com/RrkyIHwkXE — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) February 6, 2025

FATİH ERBAKAN

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 6 Şubat depremlerine yönelik yaptığı payalşımda, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat gecesi yaşadığımız acıyı hala yüreğimizde taşıyoruz.. Kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyor, milletimize sabır ve metanet diliyorum"

6 Şubat gecesi yaşadığımız acıyı hala yüreğimizde taşıyoruz.. Kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyor, milletimize sabır ve metanet diliyorum. #6subat2023 pic.twitter.com/VS68UocxQR — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) February 6, 2025

AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Dautoğlu da payalaşımında "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadeleriNi kullandı.

MUHARREM İNCE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1999 Yalova Depremi'ni hatırlatarak, iktidara yüklendi.

İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1999 Yalova Depremi’ni bizzat yaşayan biri olarak, yıllar içinde Bingöl, Van, Elazığ, İzmir ve son olarak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerine tanıklık ettik. Bu büyük acının ardından, depremden etkilenen 11 ilimizde 70.000’i aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.

Bu gerçek bize bir kez daha gösteriyor ki Türkiye, bir deprem ülkesidir. Mesele, felaket sonrası yapılan konutlarla övünmek değil; asıl mesele, depreme dirençli kentler ve binalar inşa ederek insanlarımızı güvenli yapılarda yaşatmaktır.

İktidarda 23 yılını tamamlamış olanlar ve deprem vergilerini toplayanlar, bu büyük sorumluluğu sadece yerel yönetimlere yükleyemez, yüklememelidir. Deprem gerçeği, siyaset üstü bir konudur. Türkiye’nin geleceği, insanlarımızın güvenliği için beklemeye tahammülümüz yoktur. Önlem almak için yarını değil, bugünü seçmeliyiz.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum."

1999 Yalova Depremi’ni bizzat yaşayan biri olarak, yıllar içinde Bingöl, Van, Elazığ, İzmir ve son olarak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerine tanıklık ettik. Bu büyük acının ardından, depremden etkilenen 11 ilimizde 70.000’i aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.



Bu gerçek bize… — Muharrem İNCE (@vekilince) February 5, 2025

TÜLAY HATİMOĞULLARI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da 6 Şubat depremlerine ilişkin şu mesajı yayımladı:

"Depremin 2. yılında Hatay’da yitirdiğimiz canlarımızı andık. Binlerce kişi tek yürek olduk; acımızı ve öfkemizi paylaştık.

2 yıldır ne yitirdiğimiz canlarımızı unuttuk ne de bizleri ölüme terk edenleri!

Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!"

Depremin 2. yılında Hatay’da yitirdiğimiz canlarımızı andık. Binlerce kişi tek yürek olduk; acımızı ve öfkemizi paylaştık.



2 yıldır ne yitirdiğimiz canlarımızı unuttuk ne de bizleri ölüme terk edenleri!



Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!#6subat2023 pic.twitter.com/i0TufqhSpl — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) February 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi