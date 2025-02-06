İçinden Çıkanı Affetmediler: Türkiye'de Kapış Kapış Giden Dubai Çikolatası Sınırdan Döndü

Piyasaya çıkmasıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturan ve ilk günlerde vatandaşların tatmak için sıraya girdiği Dubai çikolatası bu kez alerjen madde ile gündeme geldi.

Türkiye’de üretilerek Danimarka’ya ihraç edilen Dubai çikolatalarında yapılan incelemeler neticesinde ‘beyan edilmemiş alerjen madde’ tespit edildi. Söz konusu maddenin ise susam olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirime göre, Danimarka’nın Türkiye’den aldığı Dubai çikolataları için ‘geri çağırma’ kararı verildi. Ürünlerin ‘ciddi risk’ barındırdığı belirtildi.

DUBAİ ÇİKOLATASI NEDİR?

Adını görkemli ve zengin bir şehir olan Dubai’den alan bu çikolata, damak tadına hitap eden ve şık bir şekilde sunulan bir tatlıdır. Ana malzemeleri bitter çikolata ve krema olan Dubai çikolatası, fıstık, badem ve fındık gibi ek malzemelerle kişiselleştirilebiliyor. Bu zengin içerik, çikolatanın hem lezzetini hem de besin değerini artırıyor. Dubai’deki lüks çikolata üretiminden esinlenerek hazırlanan bu tat, özellikle görselliği ile sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

ALMANYA'DA DAVALIK OLMUŞTU

Kısa sürede fenomen haline gelen Dubai çikolatası Almanya’da davalık olmuştu. Almanya'nın Köln kentindeki bir mahkeme, Türkiye'de üretilen çikolataları "Dubai çikolatası" etiketiyle satışa sunan süpermarket zinciri Aldi Süd aleyhinde karar vermiş ve Dubai çikolatalarının yalnızca Dubai’de üretilmiş olması gerektiğine hükmedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi