İsrail'den Flaş Birleşmiş Milletler Kararı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nden (UNHRC) çekildiğini duyurdu. Çekilme kararının gerekçesi olarak UNHRC’nin ‘antisemitik’ olduğu iddiası öne sürüldü.

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İsrail'den Flaş Birleşmiş Milletler Kararı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı açıklamada ülkesinin UNHRC’den ayrıldığını duyurdu. Saar, UNHRC'nin ‘Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde öne sürerek, konseyi antisemitik olmakla itham etti.

Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını iddia ederek konseyden çekildiklerini açıkladı.

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Kaynak: DHA

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