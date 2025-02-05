İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Trump'a Manidar Hediye

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a çağrı cihazı hediye etti. Trump ise bu hediyeyi "Büyük bir operasyondu" diyerek kabul etti. Netanyahu'nun hediye ettiği çağrı cihazları, İsrail'in Eylül 2024'te Lübnan'daki Hizbullah'a düzenlediği saldırılarda kullanılmıştı.

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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Trump'a Manidar Hediye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a bir altın bir de normal çağrı cihazı hediye etti. Netanyahu'nun Trump'a hediyesi; akıllara 17 Eylül 2024'te Hizbullah'a yönelik saldırılarla gündeme gelen çağrı cihazlarını getirdi. Trump, Netanyahu'nun hediyesine "Büyük bir operasyondu" diye karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 17 Eylül 2024'te Lübnan'daki Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına önceden yerleştirilen patlayıcıları eş zamanlı olarak patlatarak büyük bir saldırı düzenlemişti. Patlamada onlarca Hizbullah üyesi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 3 bin Hizbullah üyesi ise yaralanmıştı.18 Eylül 2024'te de bu kez Hizbullah üyelerinin telsizleri patlatılmıştı. İsrail ise bu saldırıları üstlenmişti.

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Kaynak: AA

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