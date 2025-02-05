ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planına Dünyadan Art Arda Tepkiler: 'Filistin Satılık Değil'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi ile ilgili planlarını açıkladı. Trump’ın Gazze’ye gözünü dikmesinin ardından dünyadan da tepkiler peş peşe geldi.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu açıklamalarının devamında "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız” dedi.

'FİLİSTİN SATILIK DEĞİL'

Beyaz Saray’ın önünde toplanan eylemciler de bu açıklamalara tepki gösterdi. Yüzlerce kişiden oluşan grup ‘Filistin satılık değil’ dedi.

Yüzlerce gösterici, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a ziyaretini protesto etmek ve Trump yönetimini İsrail'e silah tedarikini durdurmaya çağırmak için Washington'da bir araya geldi.

'BU FİKİR GERİLİMİ ATEŞLEYEBİLİR'

Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump’ın açıklamaları başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, birçok ülkede tepki çekti.

Hamas’tan Trump’ın açıklamalarına yönelik verilen ilk tepkide ‘gülünç ve saçma’ ifadeleri kullanıldı. Reuters’e açıklamalarda bulunan Ebu Zuhri “Trump'ın Gazze'yi kontrol etme arzusuyla ilgili sözleri gülünç ve saçma. Bu tür fikirler bölgedeki gerilimi ateşleyebilir” diye konuştu.

İsrail’in Filistin’i ilhak etmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich ise ABD liderinin açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Smotrich, İsrail ve Amerikan bayrakları koyduğu paylaşımında İngilizce olarak, "Birlikte dünyayı yeniden harika yapacağız" dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise, "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan cephesinden genel jet yanıtta ise, "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistinliler konusundaki duruşumuz müzakere edilemez” denildi.

ABD İÇİNDEN KARŞIT SESLER YÜKSELDİ

Trump’ın Gazze açıklamalarına ABD içinden de karşıt sesler yükseldi. Demokrat senatör Chris Van Hollen, Trump'ın açıklamalarını ‘başka bir adla etnik temizlik’ olarak nitelendirdi.

Filistin kökenli Eski Cumhuriyetçi kongre üyesi Justin Amash da Trump'ın önerisini etnik temizliğe benzetti ve bu durumun gerçekleşmesi durumunda ABD’nin pervasız işgale saplanacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi