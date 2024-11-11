İsrail’den Aylar Sonra İlk Resmi Lübnan Saldırısı Açıklaması

Lübnan’da Hizbullah’a yönelik çağrı cihazları saldırısına ilişkin İsrail’den ilk açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, Netanyahu’nın Hizbullah'a Eylül ayında gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırılarını onayladığını belirtti.

“NASRALLAH'IN ORTADAN KALDIRILMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Kabine toplantısında konuşan Netanyahu’nun açıklamasında “Çağrı cihazı operasyonu ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ortadan kaldırılması, savunma teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve siyasi kademedeki sorumluların muhalefetine rağmen gerçekleştirildi” dediği ifade edildi.

İsrail basını da Netanyahu’nun kabine toplantısında saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini manşetlerine taşırken, saldırılara üst düzey savunma yetkililerinin karşı olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kayıtlara tarihin en sıra dışı eylemi olarak geçen İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırısında yaklaşık 3 binden fazla kişi yaralanmış, en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, Hizbullah'ın sipariş ettiği yeni şifreli çağrı cihazlarının pillerine, Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce Nitrogliserin bileşiği enjekte ettiğini iddia etmişti.

Kaynak: İHA