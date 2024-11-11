Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad Aynı Karede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a gitti. Cumhurbaşkanı'nın bugün katılım gösterdiği zirvede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da bulunuyor.

Erdoğan ile Esad’ın zirvede bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iki lider uzun zaman sonra ilk kez aynı karede yer aldı.

Zirvede Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

SURİYE KONUSUNDA ADIM ATMAYAN KİM?

Erdoğan ile Esad daha önce 2023’te İİT’nin yine Riyad’da Gazze için düzenlediği olağanüstü toplantıda bir araya gelmiş ancak bir görüşme yapmamıştı.

Suriye lideri, geçtiğimiz aylarda Türkiye ile görüşmelere başlamak için Türk askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını dile getirmiş ancak Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının "somut bir sonuç getirmediğini" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Suriye tarafının çaba göstermediğini savunmuştu.