Esad'la Görüşme Ne Zaman? Bakan Fidan Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme konusunda ABD ile yapılan istişarelere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki görüşme ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Suriye ile ile normalleşme sürecine ilişkin, “Türkiye, bu çatışmasızlık ortamında rejimin ve muhaliflerin üzerinde anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeveyi oluşturmalarını görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

“ESAD VE ORTAKLARI SORUN ÇÖZMEYE HAZIR GÖRÜNMÜYORLAR”

Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rejimin, muhaliflerle birlikte halkına güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlaması önemli. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar. İsrail’in Suriye’ye saldırıları artıyor. Terör örgütü ve diğer unsurların bu kaos ortamından istifade etmeye kalkması, Suriye’yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebilir. Bunu kimse istemez.”

“NİSPİ DE OLSA MESAFE ALINDIĞININ GÖSTERGESİ”

Fidan, ABD ile görüşmelere ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: "Biz her görüşmemizde Amerikalı muhataplarımıza Suriye’de terör örgütü ile yaptıkları iş birliğini bitirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Bunu karşılıklı görüşüyor hale gelmemiz, nispi de olsa bir mesafe alındığının göstergesi olarak yorumlanabilir.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ağustos ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için New York'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, BM çalışmaları marjında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkileri "normalleştirmek" için bir araya gelme talebinde bulunduğunu ve karşı taraftan cevap beklediklerini dile getirmişti.

Kaynak: Hürriyet