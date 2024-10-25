Suriye ile 'Normalleşme'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Kritik Çağrı! Süreç Nasıl Yürüyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS Zirvesi sonrası Türkiye'ye dönüşü sırasında uçakta soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı, uzun süredir gündemde olan "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme" konusunda da açıklama yaptı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından bu durumda bir gelişme olup olmadığı sorusunu cevapladı.

'NORMALLEŞMEMİZ SURİYE'YE FAYDA SAĞLAR'

Erdoğan, her zaman huzurdan yana olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sürecin en başından bu yana hep Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından ve komşumuzda kalıcı, adil, kapsayıcı bir barış ve huzurun tesisinden yana olduğumuzu vurguluyoruz. Terör örgütleriyle ayrımsız mücadele anlayışımızda sınırlarımızı korumanın yanında bu tutumumuzun da payı vardır. Bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda ve her geçen gün maalesef bu çember daralıyor. Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir.

'TERÖRÜ DAĞITMANN YOLU ORAYI GÜL BAHÇESİNE ÇEVİRMEK'

Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Çünkü o bölgedeki istikrarsızlık bir bataklığın sinekleri topladığı gibi terör örgütlerini, kirli emelleri olanları oraya biriktirdi. Onları dağıtmanın yegane yolu o bataklığı kurutup orayı gül bahçesine çevirmekten geçer. Rusya’nın Suriye yönetimi üzerindeki etkisi herkesin malumu. Sayın Putin ile tüm bu konuları, bizim durduğumuz noktayı, beklentimizi konuştuk. Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu. Sayın Putin, Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz."