MHP, Bahçeli Liderliğinde İstişare Toplantısı Yapacak: Gündem 'Öcalan' Çağrısı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 25 Ekim'de istişare toplantısı yapacak. Basına kapalı gerçekleşecek toplantının gündeminin Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının olması bekleniyor.

Son Güncelleme:
MHP, Bahçeli Liderliğinde İstişare Toplantısı Yapacak: Gündem 'Öcalan' Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde, 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 15.00'te MHP Genel Merkezi'nde İl Genel Meclisi Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak.

Toplantı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın koordinasyonunda düzenlenecek. Basına kapalı gerçekleşecek toplantıda parti üyeleri arasında yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmeler ele alınacak.

Toplantının gündeminin Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankılarının olacağı düşünülüyor.

43 Ay Sonra... Bahçeli'nin Çağrısının Ardından Öcalan'dan İlk Mesaj43 Ay Sonra... Bahçeli'nin Çağrısının Ardından Öcalan'dan İlk MesajSiyaset

Gözler DEM Parti'deydi! İlk Açıklama Geldi: 'İmralı Hazır, Öcalan Hazır'Gözler DEM Parti'deydi! İlk Açıklama Geldi: 'İmralı Hazır, Öcalan Hazır'Güncel

Etiketler
Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Akciğeri Tertemiz Hale Getiriyor: Doğal Ecza Deposu Pazara Çıktı! Reçelinden Çayına Her Şeyi Şifa Oluyor Akciğeri Tertemiz Hale Getiriyor: Ayvanın Reçelinden Çayına Her Şeyi Şifa Oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Zirvesi Yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Zirvesi Yapacak
Gözler DEM Parti'deydi! İlk Açıklama Geldi: 'İmralı Hazır, Öcalan Hazır' İlk Açıklama Geldi... 'İmralı Hazır, Öcalan Hazır'
Teflon Tavanın Çiziklerini Yok Etmenin Formülü Ortaya Çıktı! Artık Tavaları Çöpe Atmanıza Gerek Kalmayacak Teflon Tavanın Çiziklerini Yok Etmenin Formülü Ortaya Çıktı