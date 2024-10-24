MHP, Bahçeli Liderliğinde İstişare Toplantısı Yapacak: Gündem 'Öcalan' Çağrısı
MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 25 Ekim'de istişare toplantısı yapacak. Basına kapalı gerçekleşecek toplantının gündeminin Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının olması bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde, 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 15.00'te MHP Genel Merkezi'nde İl Genel Meclisi Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak.
Toplantı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın koordinasyonunda düzenlenecek. Basına kapalı gerçekleşecek toplantıda parti üyeleri arasında yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmeler ele alınacak.
Toplantının gündeminin Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankılarının olacağı düşünülüyor.
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