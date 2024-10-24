43 Ay Sonra... Bahçeli'nin Çağrısının Ardından Öcalan'dan İlk Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘silah bırakma’ çağrısının ardından, DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan, 43 ay aradan Abdullah Öcalan ile ilk kez görüşen isim oldu.

Görüşmenin detayları kamuoyu tarafından merak edilirken, Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından Abdullah Öcalan’ın verdiği mesajı paylaştı.

Ömer Öcalan konuya ilişkin açıklamasında, bu ziyaretin aile ziyareti kapsamında yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: ‘Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.’ Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı.”

DEM PARTİ YALANLAMIŞTI

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşmenin haberi kamuoyuna yansımış ancak, bu haber DEM Parti yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem