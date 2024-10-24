43 Ay Sonra... Bahçeli'nin Çağrısının Ardından Öcalan'dan İlk Mesaj

Türkiye'de PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, tartışma konusu olurken, 43 ay sonra Öcalan ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin detayları paylaşan DEM Partili Ömer Öcalan, terör örgütü liderinin "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dediğini aktardı.

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43 Ay Sonra... Bahçeli'nin Çağrısının Ardından Öcalan'dan İlk Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘silah bırakma’ çağrısının ardından, DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan, 43 ay aradan Abdullah Öcalan ile ilk kez görüşen isim oldu.

Görüşmenin detayları kamuoyu tarafından merak edilirken, Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından Abdullah Öcalan’ın verdiği mesajı paylaştı.

43 Ay Sonra... Bahçeli'nin Çağrısının Ardından Öcalan'dan İlk Mesaj - Resim : 1

Ömer Öcalan konuya ilişkin açıklamasında, bu ziyaretin aile ziyareti kapsamında yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: ‘Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.’ Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı.”

43 Ay Sonra... Bahçeli'nin Çağrısının Ardından Öcalan'dan İlk Mesaj - Resim : 2

DEM PARTİ YALANLAMIŞTI

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşmenin haberi kamuoyuna yansımış ancak, bu haber DEM Parti yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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