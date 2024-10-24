Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Zirvesi Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin ardından Tataristan'ın Kazan şehrinden dönüş yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da bir güvenlik zirvesi düzenlenecek.

Güvenlik zirvesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" ifadelerini kullanmıştı.