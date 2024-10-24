TUSAŞ Saldırısında İstihbarat Zafiyeti Var mı? Güvenlik Kamerası Görüntüleri Yayılmıştı

Murat Emir, "TUSAŞ’a yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bugün uğurluyoruz. Kazan’da bir cenazemizi öğle namazı sonrası, Ankara’da da ikindi namazında toprağa vereceğiz. Şehitlerimiz için yas tutuyor ve terörü en sert şekilde kınıyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, karşısında dimdik duracağımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT ZAFİYETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, terör saldırısının bazı sembolik boyutları olduğunu vurgulayarak, “Bu saldırı, TUSAŞ gibi stratejik bir kuruma yapılmış ve terör eylemini planlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne bir mesaj verme niyetindedir. Burada bir istihbarat zafiyeti olup olmadığının mutlaka araştırılması gerekiyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması şart” dedi.

Emir, daha önce MİT Başkanının bir siyasi partiye brifing vermesinin devlete zarar vereceği uyarısında bulunduğunu hatırlatarak, “Maalesef birkaç saat sonra bu terör olayı gerçekleşti. Devletin kurumsal yapısının çöküşü, parti-devlet anlayışından kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİN SIZDIRILMASI

Emir, terör saldırısı sonrası güvenlik kameralarına ait net görüntülerin nasıl sızdırıldığını sorgulayarak, “Bu görüntülerin sızdırılması, terör örgütünün amaçlarına hizmet ediyor olabilir. Bu durumun mutlaka araştırılması gerekir” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA BANT DARALTMA UYGULAMASI ELEŞTİRİLDİ

Emir, iktidarın sosyal medyaya uyguladığı bant daraltmasını eleştirerek, “İlk olarak sosyal medya üzerinde bant daraltma getirilmesi yanlıştır. Görüntülerin sızmasını engellemek yerine, halkı bilgilendirmek yerine bu tür uygulamalara yönelmek doğru değil. Daha profesyonel bir yaklaşım bekliyoruz” dedi.

ÇİNLİ ŞİRKETE SAĞLANAN AVANTAJLAR

Genel Kurul’da görüşülen bir kanun teklifine de değinen Emir, “Trendyol’a yaklaşık 100 milyar lira gibi bir avantaj sağlandı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişteki kapitülasyonlarına benzer bir durumdur. Yıllardır esnafa eziyet ediliyor. Bu iktidar, bu anlayışla Çinli firmalara büyük kaynaklar aktarıyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI ELEŞTİRİLDİ

Son olarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu eleştiren Emir, “Bakan, hastanelerin kapatılmasını erteleyerek bir yıl boyunca beklemiştir. 28 Eylül 2024’teki müfettiş raporuna dayanarak kapatma kararı alınması, bir yıl süren kayıtsızlığın sonucudur” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi