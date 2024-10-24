TUSAŞ Şehitleriyle İlgili Kahreden Detaylar: Doğum Gününde Hayattan Koparıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu.

Saldırıda, TUSAŞ'ta Makina Mühendisi olan Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

TAKSİYİ GASB ETTİLER

TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i kadın 2 teröristin, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Teröristler, taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.

'OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR'

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim" dedi.

DOĞUM GÜNÜ ÇİÇEĞİNİ ALMAMA GİDERKEN

Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) doğum günü olduğu ve eşinin kendisine çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi.

Olayda yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BİR ÇOCUĞU VARDI

Saldırıda hedef alınan şehitlerden TUSAŞ Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlıydı. Ailece uzun zamandır Ankara'da ikamet ediyordu. Coşkun, yaralı olarak sevk edildiği Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diş Hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz isminde bir çocuğu vardı. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

BAYRAKLAR ASILDI

Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı. Şehit Atakan Şahin Erdoğan’ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı’nda defnedilecek.

HAYATININ BAHARINDA...

TUSAŞ teknisyeni Hasan Hüseyin Canbaz da şehit olan isimlerden biriydi. Çatışmanın ortasında kalan ve hayatının baharında şehit edilen Canbaz'ın arkadaşları tarafından sevilip sayılan bir kişi olduğu öğrenildi. Şehidin, kardeşinin de aynı tesiste mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Canbaz'ın cenazesinin bugün Ankara'da defnedileceği belirtildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA