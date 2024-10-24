TUSAŞ Saldırısı Sonrası Sosyal Medya Soruşturması

İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ saldırısının hemen ardından olayın görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

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TUSAŞ Saldırısı Sonrası Sosyal Medya Soruşturması

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ saldırısının hemen ardından görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zengin, "Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması, terörün propagandasının yapılmasıdır" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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