TUSAŞ Saldırısı Sonrası Sosyal Medya Soruşturması
İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ saldırısının hemen ardından olayın görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlattı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ saldırısının hemen ardından görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Zengin, "Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması, terörün propagandasının yapılmasıdır" dedi.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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