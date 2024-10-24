AVM'de Şoke Eden Olay! 15 Yaşındaki İki Çocuk...

Hayrete düşüren olay İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi Muhammet S. (34), sürekli olay çıkardıklarını öne sürdüğü T.Ö. (15) ve U.F.'yi (15) dışarı çıkarmak isteyince tartışma çıktı.

BİR ANDA BIÇAKLADILAR

Tartışma sırasında Muhammet S. sol bacağından 3 bıçak darbesiyle yaralandı. T.Ö. ve U.F. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntülerden kimleri tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA