Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına Doymuyor

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, bu yıl başlatılan yeni ürün geliştirme çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Tüfekçi, "Kooperatif olarak her yıl ürün yelpazemizi genişletiyoruz. 2025 sezonunda ilk kez Mevlana üzümünü kullanarak turşu üretimine başladık. Ortaya çıkan ürün hem lezzet hem de görünüm açısından çok özel. Tanıtım çalışmaları kapsamında Gaziantep merkezli bir firmaya ilk etapta 100 kilogram gönderiyoruz. Ürünün pazarda kısa sürede karşılık bulacağına inanıyoruz" dedi.