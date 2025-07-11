Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına Doymuyor
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde faaliyet yürüten Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, üzümden yapılan gıda ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce pekmez, sirke, salamura yaprak, yaş ve kuru üzüm üretimiyle bilinen kooperatif, bu kez Mevlana (parmak) üzümünden turşu üreterek dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, bu yıl başlatılan yeni ürün geliştirme çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Tüfekçi, "Kooperatif olarak her yıl ürün yelpazemizi genişletiyoruz. 2025 sezonunda ilk kez Mevlana üzümünü kullanarak turşu üretimine başladık. Ortaya çıkan ürün hem lezzet hem de görünüm açısından çok özel. Tanıtım çalışmaları kapsamında Gaziantep merkezli bir firmaya ilk etapta 100 kilogram gönderiyoruz. Ürünün pazarda kısa sürede karşılık bulacağına inanıyoruz" dedi.
KOOPERATİF YENİLİKLERE DEVAM EDİYOR
Yöreye özgü üzüm türlerinden biri olan Mevlana üzümünden yapılan turşunun, farklı damak tatları arayan tüketiciler tarafından ilgiyle karşılandığı belirtiliyor. Kooperatifin hayata geçirdiği bu yeni ürün, hem üreticilere yeni gelir imkânı sunmayı hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.
BÖLGE TARIMI İÇİN ALTERNATİF ÜRÜN MODELİ
Sarıgöl’de sürdürülen ürün çeşitlendirme projeleri kapsamında geliştirilen üzüm turşusu, bölge tarımında alternatif bir model olarak öne çıkıyor. Mevsimlik üretim yerine yıl boyu pazarlanabilir ürünler geliştirme hedefinde olan kooperatif, üzümden türetilen gıda ürünleriyle pazar payını büyütmeyi amaçlıyor.