Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak
Çalışma hayatında önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Meclis’te kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte, belirli sektörlerde haftada bir gün izin uygulaması esnetildi. Artık işverenler, çalışanları 10 güne kadar aralıksız çalıştırabilecek ve haftalık izin 11’inci gün verilebilecek. Yeni sistem diğer sektörlere de yayılabilir.
Kaynak: Habertürk
Çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme Meclis’ten geçti. Özellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri kapsayan yeni yasa ile haftalık izin uygulamasında önemli bir değişiklik yapıldı. Artık bu sektörde çalışan işçiler, 6 gün değil, 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra 11’inci gün tatil yapabilecek.
TURİZMDE 10+1 KURALI BAŞLADI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çarşamba gecesi kabul edilen yasa ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçiler için hafta tatili düzeni yeniden şekillendirildi. Yeni yasaya göre, bu işçiler 10 gün kesintisiz çalıştırılabilecek, hafta tatilini ise 11. günde kullanacak.
Daha önce İş Kanunu’nun 46. maddesi gereği işçilerin 6 gün çalışıp 7. gün 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı bulunuyordu. Ancak turizm sektöründe bu uygulama rafa kalkmış oldu. Üstelik bu yeni sistemde, işçinin hafta tatilinde çalışması fazla mesai sayılmayacak.
TELAFİ SÜRESİ BELİRSİZLİĞİNDE YARGITAY KRİTERİ BEKLENİYOR
Yapılan düzenlemede dikkat çeken bir diğer detay ise, kullanılmayan hafta tatillerinin ne kadar sürede telafi edilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklamanın yer almaması. Bu konuda Yargıtay’ın ileride vereceği kararlar belirleyici olacak. Şimdilik işveren, çalışanına tüm sezon boyunca 11 günde bir izin kullandırabilir durumda.
İNŞAAT SEKTÖRÜ DE TALİP OLDU
Yeni uygulamanın sadece turizmle sınırlı kalmayabileceği de konuşuluyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde işveren temsilcileri, inşaat sektörü için de benzer bir esnekliğin tanınmasını talep etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletilen talepler arasında başka sektörler de bulunuyor.