Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak

TURİZMDE 10+1 KURALI BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çarşamba gecesi kabul edilen yasa ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçiler için hafta tatili düzeni yeniden şekillendirildi. Yeni yasaya göre, bu işçiler 10 gün kesintisiz çalıştırılabilecek, hafta tatilini ise 11. günde kullanacak.

Daha önce İş Kanunu’nun 46. maddesi gereği işçilerin 6 gün çalışıp 7. gün 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı bulunuyordu. Ancak turizm sektöründe bu uygulama rafa kalkmış oldu. Üstelik bu yeni sistemde, işçinin hafta tatilinde çalışması fazla mesai sayılmayacak.