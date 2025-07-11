Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak

YENİ NESİL POS CİHAZI ARTIK 81 İLDE ZORUNLU OLACAK

Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, basit usule tabi mükellefler ve toptancılar hariç, perakende mal veya hizmet satışı yapan tüm işletmeler yeni nesil ÖKC ya da güvenli mobil ödeme sistemlerini kullanmak zorunda olacak.

Bu cihazlar, hem ödeme belgesi (slip) hem de mali belge (fiş) düzenleyerek, işlemlerin tek belgeyle kayıt altına alınmasını sağlayacak. Böylece POS cihazı üzerinden yapılan ödemelerin kayıt dışı kalması önlenecek.