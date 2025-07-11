Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı işlemleri önlemek için düğmeye bastı. Başkasına ait POS cihazı kullanımı yasaklanıyor, kredi kartı ile tahsilat yapan işletmelere yeni nesil ödeme cihazı zorunluluğu getiriliyor. Yeni uygulama 81 ilde geçerli olacak.
Kaynak: AA
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışılığı önlemek amacıyla ödeme sistemleriyle ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlığına başladı. Yeni düzenlemeye göre, başkasına ait POS cihazı kullanımı sınırlandırılacak ve birçok işletme için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımı zorunlu hale gelecek.
YENİ NESİL POS CİHAZI ARTIK 81 İLDE ZORUNLU OLACAK
Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, basit usule tabi mükellefler ve toptancılar hariç, perakende mal veya hizmet satışı yapan tüm işletmeler yeni nesil ÖKC ya da güvenli mobil ödeme sistemlerini kullanmak zorunda olacak.
Bu cihazlar, hem ödeme belgesi (slip) hem de mali belge (fiş) düzenleyerek, işlemlerin tek belgeyle kayıt altına alınmasını sağlayacak. Böylece POS cihazı üzerinden yapılan ödemelerin kayıt dışı kalması önlenecek.
BAŞKASINA AİT POS CİHAZI KULLANMAK YASAKLANACAK
GİB’in denetimlerinde, bazı işletmelerin başka mükellefler adına kayıtlı POS cihazları üzerinden tahsilat yaptığı ve bu durumun kayıt dışılığa yol açtığı tespit edildi. Yeni düzenlemeyle, her işletmenin sadece kendi adına kayıtlı ödeme cihazı kullanmasına izin verilecek. Bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcıları da bu kurala göre işlem yapacak ve seyyar EFT-POS cihazlarını sadece yetkili mükelleflere sağlayacak.
BAYİLER VE ANA BAYİLER ARASINDA ÖZEL İSTİSNA
Bayilik sistemiyle çalışan firmalar için özel bir düzenleme de getiriliyor. Türkiye genelinde en az 30 bayiye sahip olan ana firmalar, belirli koşulları sağlamaları halinde bayiler üzerinde kendi POS sistemlerini tanımlayabilecek. Ancak bunun için:
Resmi bayilik sözleşmesi bulunması,
Slip bilgilerinde ana firmaya ait detayların yer alması,
Yapılan tahsilatların GİB’e bildirilmesi gerekiyor.
E-TİCARETTE YENİ POS KURALI
E-ticaret yapan mükellefler için de önemli bir değişiklik gündemde. Elektronik ticaret platformlarında satış yapan işletmeler, hizmet aldıkları e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının konumlandırdığı sanal POS’lar üzerinden tahsilat yapabilecek. Ancak bu işlemler de tamamen denetim altında olacak ve söz konusu POS sistemlerinin amacı dışında kullanılması engellenecek.