Mide Bulandıran Görüntüler: Hijyen Kuralları Yine Hiçe Sayıldı

İstanbul Esenyurt'ta hijyen kuralları hiçe sayıldı. Mide bulandıran görüntülerde kasabın etleri kirli kartonlarda taşıdığı anlar yer aldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir kasap, aracına taşıdığı etleri çıplak elleriyle taşıyarak yükledi.

Yere bıraktığı kartonu da etlerin üstüne atan kasap, hijyen kurallarını hiçe sayarken araçlara yüklenen etler götürüldü. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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