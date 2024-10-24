28 Ekim Yarım Gün Mü Olacak? 28 Ekim Resmi Tatil Mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala, vatandaşlar 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle "28 Ekim yarım gün mü?" sorusu sık sık gündeme geliyor.

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28 Ekim Yarım Gün Mü Olacak? 28 Ekim Resmi Tatil Mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanacak ve resmi tatil olacak. Bu nedenle, bir önceki gün olan 28 Ekim’in tatil durumu araştırılmaya başlandı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü?

28 Ekim Yarım Gün Mü Olacak? 28 Ekim Resmi Tatil Mi? - Resim : 1

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim, resmi bir tatil günü değil. Ancak Cumhuriyet Bayramı arifesi olarak, birçok kamu kurumu ve özel sektör çalışanları için yarım gün mesai uygulanacak. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bu tarih yarım gün tatil olarak uygulanacak ve öğleden sonra mesai yapılmayacak.

28 Ekim Yarım Gün Mü Olacak? 28 Ekim Resmi Tatil Mi? - Resim : 2

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'de yarım gün mesai yapılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bir gün öncesi olması nedeniyle 28 Ekim’de kamu kurumları ve birçok özel işletme öğleden sonra tatil yapacak. 28 Ekim günü sabah mesaisi tamamlandıktan sonra tatil başlayacak ve 29 Ekim'deki resmi tatille birleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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