Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek
Avustralya’da 1 Temmuz'da devreye giren yeni trafik yasası, toplum güvenliğini tehdit eden sürücülere karşı “sıfır tolerans” uygulamasını başlattı. Ciddi ihlallerde ehliyetler artık otomatik olarak iptal edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya’da trafik güvenliğini artırmak amacıyla 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, kurallara uymayan sürücülere yönelik radikal değişiklikler getirdi. Yeni yasayla birlikte tehlikeli sürüş sergileyen kişilere karşı sert önlemler devreye sokuldu.
En dikkat çeken yeniliklerden biri, ehliyet iptali prosedürlerinde yapılan değişiklik oldu. Artık sadece mahkeme kararına gerek kalmadan, belirli ağır trafik ihlalleri tespit edildiği anda sürücülerin ehliyetleri doğrudan iptal edilebilecek.
Alkol sınırını ciddi şekilde aşmak, uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkmak ya da hız sınırını 45 km/s ve üzerinde aşmak gibi ihlaller, otomatik ehliyet iptaliyle sonuçlanacak.
TEKRAR SÜRÜCÜ OLMAK ARTIK ZOR
Ehliyeti iptal edilen bir sürücünün yeniden trafiğe çıkabilmesi için ise zorlu bir süreçten geçmesi gerekecek. Bu süreçte:
Yeniden sürücü sınavına girilmesi
Sağlık kontrollerinin tamamlanması
Mahkeme değerlendirmeleri
Alkol kilidi cihazı kullanımı
Savunma sürüş eğitimi gibi uygulamalar zorunlu hale gelecek.
Üstelik yeniden suç işleyen sürücüler için ehliyet iptali süreleri uzatılabilecek.
TOPLUM GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA
Yeni yasa, özellikle toplum güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı caydırıcı olmayı hedefliyor. Trafikte tekrarlanan hatalara artık hoşgörü gösterilmeyecek. Yetkililer, bu düzenlemelerin sadece ihlal yapan sürücüleri değil, tüm toplumu korumaya yönelik olduğunu belirtiyor.