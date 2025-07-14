Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek

TOPLUM GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Yeni yasa, özellikle toplum güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı caydırıcı olmayı hedefliyor. Trafikte tekrarlanan hatalara artık hoşgörü gösterilmeyecek. Yetkililer, bu düzenlemelerin sadece ihlal yapan sürücüleri değil, tüm toplumu korumaya yönelik olduğunu belirtiyor.