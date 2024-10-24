Denizli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Denizli'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Korkutan alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Son Güncelleme:
Denizli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Edinilen bilgilere göre, Denizli'de Karcı Dağının zirvesine yakın bir noktada ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havandan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor.

Denizli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı - Resim : 1

Coğrafi şartlar nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
28 Ekim Yarım Gün Mü Olacak? 28 Ekim Resmi Tatil Mi? 28 Ekim Yarım Gün Mü Olacak? 28 Ekim Resmi Tatil Mi?
Kandilli İlk Verileri Paylaştı! Van'da Deprem Kandilli İlk Verileri Paylaştı! Van'da Deprem
Akciğeri Tertemiz Hale Getiriyor: Doğal Ecza Deposu Pazara Çıktı! Reçelinden Çayına Her Şeyi Şifa Oluyor Akciğeri Tertemiz Hale Getiriyor: Ayvanın Reçelinden Çayına Her Şeyi Şifa Oluyor
Tesisatçıların Asla Söylemediği 6 Basit Yöntem Ortaya Çıktı: Damlatan Muslukları İlk Günkü Haline Çeviriyor Tesisatçıların Sakladığı 6 Basit Yöntem Ortaya Çıktı: Damlatan Musluklar İlk Günkü Haline Dönüyor