Denizli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Edinilen bilgilere göre, Denizli'de Karcı Dağının zirvesine yakın bir noktada ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havandan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor.

Coğrafi şartlar nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA